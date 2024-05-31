"Черная бухгалтерия" и молчание порнозвезды: Трампа признали виновным по всем 34 пунктам обвинения

Суд присяжных Мангеттена признал бывшего американского президента Дональда Трампа виновным по всем 34 пунктам обвинения в фальсификации бизнес-отчетности, выдвинутым против него в уголовном процессе по "черной бухгалтерии" в Нью-Йорке.

Об этом пишет Укринформ.

В США решение суда принимается консенсусом, то есть все 12 присяжных должны были высказаться единогласно по каждому из 34 пунктов обвинения против Трампа.

Экспрезидент обвиняется в фальсификации деловой отчетности с целью сокрытия выплаты денег за молчание порнозвезде за несколько недель до выборов 2016 года.

Прокуроры утверждают, что Трамп приказал своей команде приложить все усилия, чтобы не допустить негативных публикаций о нем. Именно с этой целью было выплачено 130 тыс. долларов порноактрисе, с которой он якобы имел сексуальный контакт за десять лет до того.

Суд за месяц заслушал 22 свидетелей. Среди них бывший издатель таблоида National Enquirer Дэвид Пэкер, выкупавший негативные истории о Трампе с целью их сокрытия, порноактриса Сторми Дэниелс, изложившей перед присяжными непристойные детали сексуального контакта с экспрезидентом, и бывший его адвокат Майкл Коэн, через которого осуществлялась оплата.

Коэн ранее признал себя виновным в незаконном финансировании избирательной кампании Трампа и других связанных обвинениях.

Он подтвердил, что 11 счетов-фактур, которые он предоставил Трампу, были фальшивыми, в частности, деньги были оформлены как судебные издержки.

Коэн также рассказал о заговоре с целью влияния на выборы и выплату Дэниелса денег за ее молчание и о других подобных соглашениях, которыми он занимался.

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Заметим, что если присяжные признают Трампа виновным, он станет первым президентом США, осужденным за преступление, и первым преступником, которого великая политическая сила – Республиканская партия – планирует выдвинуть кандидатом.

В случае признания его виновным, судья на отдельном судебном заседании должен определить степень наказания осужденному.

Судья Хуан Мерчан назначил слушания по вынесению приговора на 11 июля.

Напомним, судья в уголовном процессе против Дональда Трампа за подкуп порнозвезды оштрафовал его на 1000 долларов за неуважение к суду.

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