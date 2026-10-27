"Черная касса Путина" и дизель для США: NYT узнала, с кого Трамп может снять санкции

Подсанкционный фонд Путина выторгует себе спасение из-за дизельного соглашения с США

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Администрация президента США Дональда Трампа изучает возможность снятия санкций с Российского фонда прямых инвестиций — государственной структуры, вкладывающей средства в российские компании и совместные проекты с иностранными инвесторами. Фонд возглавляет Кирилл Дмитриев, экономический представитель Владимира Путина, участвующий в переговорах с Вашингтоном по экономическим договоренностям.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на американского чиновника и собеседников, осведомленных о ходе переговоров.

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Почему США могут снять санкции с фонда Путина

Российский фонд прямых инвестиций попал под американские санкции вскоре после начала полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году. Тогдашняя администрация Джо Байдена назвала его «черной кассой» Путина и одним из механизмов, посредством которых Кремль распространяет свое влияние за границей.

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Теперь Вашингтон рассматривает заявку фонда на отмену ограничений в рамках более широких переговоров с Москвой. Американское чиновник подтвердил, что администрация изучает этот вопрос по установленной процедуре, объясняя усилия стремлением улучшить отношения с Россией и способствовать завершению войны.

В то же время решение об окончательной отмене санкций пока не было принято. По информации собеседников издания, фонд должен доказать, что обстоятельства, по которым против него ввели ограничения, больше не существуют.

Как фонд участвует в соглашении о российском дизеле

Кирилл Дмитриев стал одним из главных представителей Кремля на переговорах с американской администрацией. В настоящее время его фонд помогает организовывать поставки российского дизельного топлива в США, в частности, способствует проведению платежей и решению финансовых вопросов.

Российская сторона утверждает, что именно американское Министерство финансов попросило фонд принять участие в реализации договоренности о дизеле. Впрочем, по данным The New York Times, фонд просил отменить санкции непосредственно против себя.

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После объявления договоренности Дональда Трампа с Путиным 9 октября Министерство финансов США временно разрешило сделки с российским дизельным горючим, загруженным на танкеры в указанный период. Это разрешение позволило организовывать поставки, однако не означало автоматической отмены всех санкций против фонда.

По информации российских чиновников, в этом месяце три танкера с российским дизелем отправились в США. Вицепремьер России Александр Новак заявлял, что поставки проходят при значительной поддержке фонда Дмитриева. В то же время, собеседники американского издания отметили, что на момент подготовки материала американские покупатели еще не оплатили это горючее.

Почему возможная отмена санкций вызывает вопрос

Рассмотрение заявки фонда проходит на фоне более широкой стратегии Трампа: американская администрация надеется, что экономические договоренности с Россией помогут наладить отношения с Москвой и создать условия для завершения войны против Украины.

Однако критики такого подхода считают, что Кремль получает экономические преимущества, не демонстрируя готовности отказаться от своих требований по Украине. Бывший чиновник Совета национальной безопасности США Эрик Грин заявил, что отмена ограничений против фонда станет сильным сигналом о готовности Вашингтона отступать от прежней позиции — сохранять экономическое давление на Россию до урегулирования войны.

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Сам Дмитриев публично называл дизельную договоренность одним из примеров того, как экономическое сотрудничество между США и Россией может возобновляться, несмотря на санкции. Он также выступал против законодательных ограничений, которые, по его мнению, препятствуют общим российско-американским проектам.

Отдельная обеспокоенность вызывает то, что фонд не только предлагает помощь в реализации соглашения о дизеле, но и одновременно добивается облегчения собственного санкционного режима. Это может создать для России дополнительное экономическое пространство без предварительных уступок по завершению войны.

Дизельное соглашение США и России — как развивается история

27 октября стало известно, что три танкера с российским дизелем направляются в США, перевозя около 140 тысяч тонн горючего. Это стало первым практическим шагом после договоренности Трампа и Путина о поставках российского дизеля на американский рынок. Один из судов находится под санкциями Европейского Союза, Великобритании и Канады.

Россия также начала возобновлять экспорт дизельного горючего в другие страны после отмены собственных ограничений на его вывоз. Первые партии отправились в Турцию и Бразилию, что позволило Москве возвращаться к привычным рынкам сбыта. Таким образом, соглашение с Трампом расширило возможности экспорта российского дизеля еще до того, как стали понятны его долгосрочные последствия для цен на топливо.

На этом фоне сохраняется вопрос, помогут ли экономические уступки Кремлю приблизить к завершению войны. Санкционные послабления и возобновление закупок российского горючего могут принести Москве дополнительные доходы, однако конкретных признаков отказа России от территориальных требований в отношении Украины нет. Путин не спешит завершать войну, в то время как Вашингтон продолжает рассматривать экономические договоренности как один из возможных инструментов дипломатического влияния.

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