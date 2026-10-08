Черное море становится новым фронтом: Турция предложила варианты деэскалации

Глава МИД Турции Хакан Фидан / © Associated Press

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Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан предостерег от дальнейшего распространения войны на Чёрное море и призвал не допустить превращения региона в новый фронт противостояния.

Об этом сообщает Clash Report, ссылаясь на заявление турецкого министра.

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Фидан подчеркнул, что с начала полномасштабной войны Турция прилагала значительные усилия, чтобы боевые действия не распространились на Черное море. В качестве примеров он назвал соблюдение Монтрейской конвенции и Черноморскую зерновую инициативу.

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По его словам, в настоящее время ситуация меняется, поскольку количество нападений на гражданские суда растет. Это создает риски не только для людей и имущества, но и для международного судоходства и окружающей среды.

«Мы, как страны региона и как международное сообщество, ни в коем случае не должны допустить, чтобы Чёрное море превратилось в новый фронт противостояния», — подчеркнул глава турецкого МИД.

Фидан отметил, что Анкара уже выразила свои оговорки обеим сторонам и предложила ряд возможных вариантов для деэскалации ситуации.

В то же время он отметил, что в преддверии зимы Украина и Россия продолжают массированные атаки, стремясь получить военное преимущество.

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«Это оказывает серьёзное негативное влияние на безопасность судоходства в Чёрном море», — заявил турецкий министр.

Напомним, ранее Bloomberg сообщал, что Турция и ООН готовят новые переговоры о прекращении огня в Чёрном море и обеспечении безопасности экспорта зерна. По данным издания, встречи с участием швейцарских посредников планировалось провести в начале октября.

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