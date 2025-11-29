Черновол предложила собравшемуся на фронт Ермаку место в своем взводе

Андрей Ермак / © Getty Images

Бывшая нардеп, а ныне военнослужащий ВСУ Татьяна Черновол, заявила о готовности взять бывшего главу Офиса президента Андрея Ермака в свое подразделение.

Она отметила у себя в Facebook, если он действительно хочет на фронт — может начать жизнь «обычного бойца без прошлого».

«Готова взять Ермака в свой взвод. Я без иронии и сарказма. На самом деле мне нужны бойцы, мне очень не хватает. Условия у меня хорошие. Я берегу своих, уважаю, каждому находится работа по его способностям. Мы маленький взвод, отрезанный от всего мира, живем только своими подвалами-позициями и нашей боевой роботой, никаких контактов и публичности. Занимаемся только войной, никакой политики. Поэтому если Ермак действительно хочет на фронт и действительно воевать, возьму к себе», — отметила она.

По ее словам, «Андрей Ермак будет обычным бойцом без прошлого. Сможет оказаться, как в другой жизни, как в параллельной реальности».

Что предшествовало

Через несколько часов после освобождения от должности главы Офиса президента Андрей Ермак заявил, что отправляется на фронт.

Об этом он сказал в комментарии The New York Post.

Ермак считает, что его достоинство не защитили, несмотря на то, что он с февраля 2022 года остается в Украине. Так что он «не хочет создавать проблем для Зеленского» и отправляется на фронт.

Он не уточнил, когда и как это планирует сделать.

Перед отставкой Андрея Ермака уволили с должности главу Офиса президента. У него провели обыски НАБУ и САП. Официальную причину не называли.