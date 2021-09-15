Черновола убили четырьмя ударами кастета — экс-заместитель генпрокурора

Голомша убежден, что Чорновил был убит, а не погиб в ДТП.

Диссидент, лидер "Народного руха Украины", известный украинский политик 1990-х годов Вячеслав Чорновил погиб не в результате ДТП, а был убит кастетом.

Об этом рассказал бывший заместитель генерального прокурора Николай Голомша в эфире "4 канала".

Также читайте Всю жизнь боролся за Украину. Личные воспоминания о Вячеславе Черноволе

"Мы расследовали дело об убийстве Черновола. И установили, что Черновол был убит четырьмя ударами кастета в затылочную область головы. Таким же кастетом добили водителя", — сказал экс-заместитель прокурора.

Голомша подчеркнул, что, бесспорно, причина смерти — не ДТП.

"Было установлено отключение подушек безопасности и подделка осмотра места происшествия. Было установлено убийство на Волыни главного свидетеля. Когда мы откопали труп, там были тяжелые металлы в костях. И мы "раскрутили" эксперта, который сказал, что он не делал вскрытие трупа Черновола", — отметил он.

В комментарии "Украинской правде" Голомша добавил, что ему известно о "четырех ударар кастетом", потому что он "возглавлял расследование этого дела, руководил всеми следователями, прокурорами и непосредственно читал экспертизу и общался с экспертом".

Напомним, что Вячеслав Черновол и его водитель трагически погибли 25 марта 1999 года в автокатастрофе под Киевом. Однако соратники Черновола, некоторые политики, в частности сын погибшего Тарас Черновол, убеждены, что это — политическое убийство.

"30 кроків вперед", в 1999 год: гибель Чорновола и прощальные "я устал, я ухожу" Ельцина

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку