Чернышев подал в отставку с должности министра развития громад и территорий

По данным СМИ, Чернышев может стать новым главой "Нафтогаза".

Алексей Чернышев подал в отставку 2 ноября с должности министра развития громад и территорий Украины.

Об этом представитель правительства в парламенте Тарас Мельнычук сообщил в Сети.

"В Верховной Раде Украины зарегистрировано заявление Чернышева А.М. об отставке с должности Министра развития громад и территорий Украины", – говорится в сообщении.

Напомним, 1 ноября Кабмин уволил Юрия Витренко с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины". По информации СМИ, новым главой "Нафтогаза" может стать именно Чернышев. Для этого 3 ноября парламент планирует рассмотрение кадровых вопросов, в частности, по увольнению Чернышева из Минрегиона.

Руководитель "Нафтогаза" уволен - официальная информация от компании

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