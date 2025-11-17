Чернышев впервые прокомментировал "пленки Миндича" и подозрения в хищениях

Алексей Чернышев

Бывший вице-премьер и эксминистр развития общин и территорий Алексей Чернышев опроверг свою причастность к вероятным хищениям в НАЭК "Энергоатом". Он заявил, что "не узнает себя" на так называемых "пленках Миндича", хотя признал, что голос на записях может быть похож на него.

Об этом он сказал журналистам перед заседанием ВАКС, где рассматривается избрание ему меры пресечения.

По словам Чернышева, он не помнит диалогов по записям, не знаком с большинством фигурантов дела, а сами пленки нуждаются в экспертизе.

"Я абсолютно отрицаю все, что мы слышали. Мы должны исследовать контент и физику тех пленок, получить все диалоги полностью и сделать экспертизу, чтобы убедиться, что речь идет именно о тех людях, о которых сейчас говорили. Меня там нет и не может быть", - заявил Чернышев перед началом заседания.

Отметим, что в Высшем антикоррупционном суде проходит заседание по избранию Алексею Чернышеву меры пресечения.

Как сообщает корреспондент ТСН.ua Александр Романюк, прокуроры просят суд назначить Алексею Чернышеву содержание под стражей или меру пресечения в виде залога в сумме 55 млн грн, мотивируя тем, что она может влиять на следствие.

НАБУ и САП подозревают Алексея Чернышева в незаконном обогащении.

Согласно материалам дела, Детективы задокументировали передачу подозреваемому и его доверенному лицу более 1,2 млн. дол. и почти 100 тыс. евро наличными. Квалификация: ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины. В случае доказательства вины Алексею Чернышеву грозит от 5 до 10 лет лишения свободы без права занимать руководящие должности в течение 3 лет.

Напомним, Чернышев фигурирует в громком коррупционном скандале по организации масштабной схемы "откатов" в государственном секторе энергетики. По данным СМИ, часть средств могла поступать через его жену, а новое расследование касается легализации миллионов через строительство элитных поместий в Козине.

По оценкам, чиновники извлекли неправомерную выгоду на сумму около 16,8 млн грн в виде квартирных скидок: квадратный метр стоил 1–8 тыс. грн вместо рыночных 30 тыс. грн.