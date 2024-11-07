Черный день для Украины?: как победа Трампа может изменить ход войны с РФ

Дональд Трамп одержал победу на выборах в США. Некоторые западные СМИ уже назвали это "черным днем для Украины" и победой Путина.

Победа Дональда Трампа на выборах президента США может оказаться переломным моментом для Украины в войне против российской агрессии. Несмотря на месяцы надежд на лучшее, реальность оказалась суровой для Киева.

Об этом пишет CNN.

Иллюзии рассеялись

В течение месяцев Украина и ее союзники из НАТО пытались найти позитив в возможной победе Трампа. Рассматривались разные сценарии: от "жесткого союзника" до "мастера сделок", который сможет принести приемлемый мир. Однако это оказалось лишь утешительной иллюзией.

Трамп неоднократно заявлял, что "закончит войну за 24 часа", хотя и не объяснял как. Он критиковал президента Зеленского, называя его "коммивояжером", который получает "100 миллиардов долларов за каждый визит в Конгресс".

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Победа Трампа произошла в самый сложный момент для Украины. В октябре украинские силы понесли беспрецедентные потери позиций. Хотя потеря отдельных сел может казаться незначительной, в совокупности это создает стратегическую угрозу для всего восточного фронта.

Россия уже разместила свои силы на ключевых высотах вокруг украинских военных центров на Донбассе — вблизи Покровска, Курахово и Часов Яра. Это позволяет ей усилить давление зимой с целью вытеснения украинских сил из Донецкой области.

Стратегия Путина

Российский президент, похоже, разыграл свои карты, рассчитывая на победу Трампа. Путин надеется на изоляционистские инстинкты Трампа и его недоверие к долгосрочным альянсам Америки.

При этом эксперты отмечают, что Россия также сталкивается с серьезными проблемами. Ежедневные потери составляют 1200 военных, что создает потенциальную необходимость новой непопулярной мобилизации. Также в РФ возможен кризис в производстве брони и боеприпасов в следующем году.

Моральный фактор

Наибольшей угрозой может оказаться падение морального духа украинских войск. Уже в декабре прошлого года, когда Конгресс приостановил военную помощь, военные на передовой говорили о невозможности удержания позиций без американской поддержки.

Теперь ситуация может ухудшиться: даже если определенная помощь продолжит поступать от Пентагона и европейских союзников, наличие враждебной администрации Трампа может подорвать боевой дух.

Победа Трампа также создает сложности для президента Зеленского. Его успешная роль "продавца украинского кейса" может быть подорвана багажом первого срока Трампа, когда он был вовлечен в скандал по расследованию относительно семьи Байденов.

Опасность "быстрого мира"

Эксперты предостерегают от иллюзий о возможном мирном соглашении. Опыт Сирии 2013 года и Украины 2015 года показывает, что Москва использует переговоры для выигрыша времени и достижения военных целей.

Путин нуждается в войне для удержания власти. Его максималистское поведение в отношении соседей (беспорядки в Грузии и Молдове) свидетельствует о нежелании отказываться от региональных амбиций.

Самым опасным может стать новый нарратив администрации Трампа: "Не надо бояться России, потому что она не несет большой угрозы". Это может стать наибольшей победой Путина и самым болезненным поражением Запада, перечеркнув уроки двух лет войны, показавших реальную опасность российской агрессии.

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