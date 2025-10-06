Чешская "снарядная инициатива" под угрозой: о чем сказал президент Петр Павел

Петр Павел

Президент Чехии Петр Павел отметил важность "снарядной" инициативы, которая обеспечивает Украину необходимыми боеприпасами.

Об этом сообщает чешское издание CTK.

"Речь идет прежде всего о нашей надежности в отношениях с Украиной, которая действительно зависит от этих поставок", - заявил он.

По словам Павела, инициатива является ключевой не только для поддержки Украины, но и для укрепления позиций Чехии как надежного партнера на международной арене.

Павел подчеркнул, что сокращение или прекращение "снарядной" инициативы будет иметь серьезные последствия. "Если мы каким-либо образом сократим или прекратим эту поддержку, то навредим прежде всего себе", - отметил он, указав на потерю доверия к Чехии со стороны международных партнеров.

Кроме того, это будет иметь трагические последствия для Украины, где без боеприпасов может погибнуть гораздо больше людей.

Президент Чехии призвал не допустить сворачивания программы, подчеркнув ее значение для безопасности Украины и репутации Чехии. Он подчеркнул, что поддержка Украины через поставки боеприпасов остается приоритетом, который нельзя игнорировать.

Напомним, парламентские выборы в Чехии 3-4 октября 2025 года завершились победой оппозиционной партии ANO во главе с Андреем Бабишем. Бабиш, стремящийся сформировать правительство, критикует "снарядную" инициативу как непрозрачную и дорогостоящую, обещая передать ее под контроль НАТО или расформировать для фокуса на внутренней экономике.