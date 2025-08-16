Чешский министр сравнил встречу Трампа с Путиным с "Мюнхенским заговором" времен Гитлера

Трамп и Путин / © Getty Images

После начала встречи Дональда Трампа с Владимиром Путиным на Аляске глава чешского МИД Ян Липовский в своем сообщении в соцсетях намекнул на "Мюнхенский заговор" — ужасную страницу европейской истории, когда мир пытался задобрить Адольфа Гитлера.

Об этом он сообщил в Х (бывшем Twitter).

Ссылаясь на слова тогдашнего британского министра иностранных дел Энтони Эдена, Липовский процитировал: «Вы можете добиться временного умиротворения посредством политики уступок насилию, но продолжительного мира таким образом не добиться» .

Эдена, который в 1938 году руководил МИД Великобритании, сразу после подписания Мюнхенского соглашения (которое реализовал премьер-министр Невилл Чемберлен) подписал в отставку — протестуя против умиротворения агрессора. Соглашение предоставило Германии контроль над частью Чехословакии, что стало позорной страницей в истории европейской дипломатии.

Этот документ тогда рассматривался как способ избежать войны, но на самом деле только подпитал агрессию Гитлера и стал прологом ко Второй мировой войне. Для Чехословакии это означало утрату стратегически принципиальной местности, ослабление обороны и окончательную оккупацию уже в марте 1939 года.

Напомним, переговоры между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным проходят на американской военной базе Elmendorf-Richardson в штате Аляска, Анкоридж. Изменился формат встречи с главой России Владимиром Путиным на саммите в Аляске.

Во время встречи лидеры сошли с самолетов и поздравили друг друга на красной дорожке. Улыбающийся Трамп даже аплодировал российскому президенту, когда тот подошел к нему. Затем они пожали руки перед многочисленными камерами и делегациями.