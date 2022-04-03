"Честность, которой не хватает господину Орбану": Зеленский упрекнул премьера Венгрии в отсутствии помощи

Глава государства подчеркнул, что не увидел от главы венгерского правительства никаких усилий, чтобы остановить войну.

Президент Владимир Зеленский 2 апреля обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с упреком, что Украина не получила даже жизненно необходимого транзита оборонной помощи, и что глава венгерского правительства сейчас единственный, кто поддерживает президента России Владимира Путина.

Об этом украинский лидер сказал в видеообращении.

"Хочу обратиться к еще одному человеку, который, кажется, не вполне понимает, что происходит и что переживается. Не только в Украине, но и во всей Европе. К премьер-министру Венгрии, который едва ли не единственный в Европе откровенно поддерживает господина Путина. Мы же не просили чего-то особенного от официального Будапешта. Мы не получили даже того, что делают все остальные! Делают ради мира. Не получили жизненно необходимого транзита оборонной помощи, не увидели морального лидерства. Не увидели ни одного усилия, чтобы остановить войну! Почему так?” – задал вопрос Зеленский.

Он подчеркнул, что вся Европа хочет мира и не хочет, чтобы поле боя было перенесено из Мариуполя в Будапешт или из Харькова в Краков, или из Чернигова в Вильнюс.

"Вся Европа пытается остановить войну, вернуть мир. Почему же тогда официальный Будапешт противопоставляют всей Европе, всем цивилизованным странам? Ради чего? Главное для нас – это мнение народа. Украинский народ поддерживает венгерский народ. Венгерский народ поддерживает украинский народ. Мы все одинаково ценим мир, все одинаково ценим свободу. Так будет всегда. Мы всегда будем жить в добрососедстве. И я уверен, что наши меньшинства должны быть теми мостиками, которые нас еще больше объединяют", – заявил президент.

Обращаясь к Орбану, Зеленский подчеркнул, что политики идут, а правда остается и венгерскому премьеру не хватает честности, которую он, возможно, потерял где-нибудь в контактах с Москвой.

"Политики идут. А правда остается. Вот о чем я говорю – о правде. И я всегда говорю то, что думаю. Когда я говорю о Венгрии, я имею в виду Венгрию. И мне не нужно маскировать мои мысли. Если нужно сказать о Германии, мы говорим о Германии. Если нужно сказать о какой-то другой стране, я говорю о какой-то другой стране. Если это война, то я называю ее войной, а не "специальной операцией". Если это угроза всей Европе, то я называю это угрозой всей Европе. Это называется честность, которой не хватает господину Орбану. Возможно, он потерял ее где-нибудь в контактах с Москвой", – резюмировал украинский президент.

"Это наша общая борьба! И будет наша общая победа", – обращение Владимира Зеленского

Напомним, ранее Орбан заявил, что просьбой ввести эмбарго на российские энергоносители за нападение на Украину Киев просит "остановить венгерскую экономику".

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