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Четкие планы нападения на Европу: Сибига раскрыл данные украинской и западной разведок
По словам главы МИД, активизация подрывной деятельности России в Европе — это сознательная попытка Кремля создать новые риски, оказывать давление и заставить партнеров уменьшить поддержку Украины.
Украинские и европейские разведки владеют конкретными данными о планах России по возможному нападению на страны Европы. В настоящее время Москва уже совершает на территории европейских государств не просто гибридные операции, а полноценные акты саботажа и диверсий.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в ходе общения с журналистами, передает корреспондент ТСН.
Сибига спросили, как он оценивает вероятность нападения России на одну из европейских стран. Особенно в том ключе, что это еще одна попытка отвлечь внимание от Украины.
«Конечно, это одна из попыток. Я зацеплюсь за последний ваш тезис. Россия пытается приостановить, снизить поддержку Украины, создавая эти высокие риски и давление этими операциями», — говорит глава МИД.
По его мнению, Европа уже находится в состоянии войны с РФ.
«Я считаю, что, как бы себя Европа не успокаивала, она уже находится в войне с Россией. Россия так считает. И эти операции, проводимые на территории европейских стран, это уже не гибридные операции. Это уже акты саботажа, диверсий», — подчеркнул Сибига.
Дипломат подчеркнул, что западные спецслужбы подробно информированы о намерениях агрессора, поэтому европейским государствам необходимо действовать на опережение.
«И европейские разведки, и у нас есть данные о планах России. Четкие разработаны планы с таргетом (нацеливанием — Ред.) нападения на ту или иную европейскую страну. Они есть. И разведки об этом знают. И к этому нужно готовиться. Самое главное — предотвратить», — подытожил глава МИД.
Ранее министр иностранных дел Сибига назвал варианты перемирия с Россией.
Напомним, российский диктатор Путин обвинил, что европейские страны стали «застрельщиками» агрессивного поведения в отношении России. В свою очередь, похвалил США, что Вашингтон выступает за прекращение войны.