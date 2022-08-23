"Четкий ответ мира на российскую агрессию": Зеленский подвел итоги саммита Крымской платформы

Украина обязательно вернется в Крым и вернет свободу ему и его жителям. Проведение Крымской платформы во второй раз именно сейчас, с расширением представительства – это четкий ответ мира на российскую агрессию.

В Крыму российская агрессия началась, в Крыму будет ее финал.

Об этом по итогам саммита заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сейчас я нахожусь у офиса Крымской платформы, возле дома, который символизирует, что мы заботимся о каждой частице Украины, о каждой частице нашего народа – великом украинском народе. Крым является неотъемлемой частью нашего государства, Крым – это Украина. И мы обязательно придем в наши города Крыма, к нашим людям в Крыму и вернем им свободу, которая принадлежит им по праву так же, как и всем другим нашим людям", – заверил глава государства.

Он продолжил, что именно для этого и был организован специальный формат – Крымская платформа. Президент поблагодарил всех участников уже второго саммита – 40 лидеров, почти 60 государств и международных организаций.

"Европейские лидеры, лидеры "Большой семерки", лидеры стран Африки, Азии, Латинской Америки. Это не просто встреча, не просто дискуссия. Крымская платформа стала глобальным форумом, объединившим лидеров свободного мира. Это сообщество людей, помогающих восстановлению мира и законности для Крыма, для Черноморского региона, для всей Европы", – объяснил Зеленский.

"И то, что саммит проводим во второй раз именно сейчас, с расширением представительства, – это четкий ответ мира на российскую агрессию. Четкая поддержка нашего суверенитета и территориальной целостности в международно признанных границах. В Крыму российская агрессия началась, в Крыму и будет ее финал", – подчеркнул президент.

Напомним, Зеленский также заявил, что Украина будет возвращать Крым любым путем, которым решит.

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