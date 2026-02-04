Четвертая годовщина вторжения РФ близится: Путин получил сигнал поддержки от Си

Си Цзиньпин и Владимир Путин. / © Associated Press

Реклама

Лидер Китая Си Цзиньпин провел видеоконференцию с «фюрером» РФ Владимиром Путиным. Их разговор состоялся перед началом трехсторонних переговоров между Украиной, США и РФ в Абу-Даби и незадолго до четвертой годовщины полномасштабного вторжения.

Об этом сообщили South China Morning Post, The Japan Times и Вloomberg.

Китайский лидер подчеркнул, что отношения между Пекином и Москвой развиваются «в правильном направлении». Однако, говорит Си, для их развития необходим большой план. Как сообщило Центральное телевидение КНР, китайский лидер сказал Путину, что страна будет проактивнее в открытии экономики.

Реклама

В свою очередь, Путин высоко оценил торговлю энергоносителями с Китаем. По словам «фюрера», энергетическое партнерство взаимовыгодно и действительно стратегическое. Кроме того, диктатор назвал примерным взаимодействие РФ и КНР.

«Внешнеполитическая связь между Москвой и Пекином остается важным стабилизирующим фактором. Мы готовы продолжать теснейшую координацию по глобальным и региональным делам», — цитирует Путина Вloomberg.

Отмечается, что переговоры между Путиным и Си первыми с начала года. На днях состоялась встреча главы МИД Китая Ван I и главы Совбеза РФ Сергея Шойгу, находившегося с визитом в Пекине.

Путин и Си последний раз встречались в сентябре прошлого года на саммите Шанхайской организации сотрудничества в Пекине и на военном параде в честь победы во Второй мировой войне.

Реклама

Вloomberg акцентировало внимание на том, что с момента вторжения РФ в Украину 2022-го «беспрецедентные западные санкции подтолкнули Москву к усилению торговых связей с Китаем, поскольку оба лидера стремились представить единый фронт в усилиях, направленных на противостояние мировому порядку, возглавляемому США».

В то же время Украина и Европа обвинили Пекин в предоставлении прямой военной помощи военным усилиям России. КНР отрицает обвинения и утверждает, что не является стороной конфликта.

Напомним, Си Цзиньпин во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером сделал заявление о мирных намерениях Китая . Мол, цели развития его страны совершенно мирны. Более того, КНР никогда не будет угрожать другим государствам.