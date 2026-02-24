"Четыре года, как Путин берет Киев за три дня": Зеленский обратился к украинцам в годовщину вторжения

Президент Украины Владимир Зеленский / © скриншот с видео

Реклама

Дополнено новыми материалами

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к гражданам 24 февраля, в четвертую годовщину полномасштабного вторжения России. Он подчеркнул, что план президента РФ Владимира Путина «взять Киев за три дня» окончательно провалился.

Об этом глава государства сказал в видеообращении.

«Сегодня ровно четыре года, как Путин берет Киев за три дня. И это много говорит о нашем сопротивлении, о том, как борется Украина все это время», — отметил Зеленский.

Реклама

По его словам, за этим стоят миллионы украинцев, их отвага, упорный труд, выдержка и долгий путь, который государство проходит с 24 февраля.

«Вспоминая начало вторжения и глядя на сегодняшний день, мы имеем полное право сказать: мы защитили независимость, мы не проиграли государственность, Путин не достиг своих целей. Не сломал украинцев, не победил в этой войне», — подчеркнул президент.

Он отметил, что Украине удалось выстоять и сохранить государство, и в дальнейшем она будет делать все возможное, чтобы достичь мира и справедливости.

Зеленский об окончании войны и мирном соглашении

Зеленский подчеркнул, что украинцы стремятся к завершению войны, однако никогда не согласятся на сценарий, который поставил бы под угрозу существование государства.

Реклама

«Безусловно, мы все хотим, чтобы война закончилась. Но никто не позволит, чтобы закончилась Украина. Мы хотим мира — сильного, достойного, долгого. И перед каждым раундом переговоров я даю нашей команде очень четкие директивы», — сказал президент.

Он уточнил, что эти директивы оформляются закрытыми указами, однако главный принцип остается неизменным — не допустить обесценивания пройденного пути и жертв украинцев. Речь идет о том, чтобы не перечеркнуть годы борьбы, мужества и стойкости страны.

«Именно поэтому столько раундов переговоров и битва за каждое слово, за каждый пункт, за реальные гарантии безопасности, чтобы соглашение было сильным. История смотрит на нас внимательно. Соглашение должно быть не просто подписано, а должно быть принято. Принято украинцами«, — акцентировал глава государства.

Дата публикации 08:14, 24.02.26 Количество просмотров 39 Зеленский обратился к украинцам в 4-ю годовщину вторжения РФ

К слову, накануне Зеленский в интервью подчеркнул, что победа Украины в войне — это не только деоккупация территорий, а прежде всего сохранение людей, независимости и возвращение к нормальной жизни. По его словам, остановить Путина и не допустить оккупации Украины является общей победой для всего мира.

Реклама

Зеленский также заявил, что Кремль лишь имитирует готовность к переговорам о мире в Украине, используя их в собственных интересах. Президент назвал россиян и Путина «плохими актерами», которые пытаются манипулировать президентом США Дональдом Трампом и миром, создавая ложную иллюзию стремления к миру без реальных намерений прекратить войну.