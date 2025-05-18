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Четыре лидера ЕС хотят поговорить с Трампом перед его звонком Путину — Мерц
Мерц сообщил, что вместе с лидерами ЕС планирует переговорить с Трампом перед его контактом с Путиным.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вместе с лидерами Великобритании, Франции и Польши намерен провести совместные консультации с Дональдом Трампом перед его телефонным разговором с Владимиром Путиным, запланированным на понедельник.
Об этом Мерц сообщил журналистам Reuters в воскресенье, находясь в Ватикане на инаугурационной мессе Папы Льва XIV.
По его словам, этот вопрос он обсудил с государственным секретарем США Марком Рубио, а также провел отдельный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Я говорил с Марко Рубио, в частности о завтрашнем звонке. Мы договорились, что снова поговорим с четырьмя лидерами государств и президентом США в рамках подготовки к этому разговору (с Путиным)", - сказал Мерц.
Ранее Фридрих Мерц заявил, что стремится провести отдельный разговор с Дональдом Трампом накануне его запланированного звонка к президенту России Владимиру Путину.