Четыре лидера ЕС хотят поговорить с Трампом перед его звонком Путину — Мерц

Зеленский, Стармер, Макрон, Мерц и Туск разговаривают по телефону с Дональдом Трампом в Албании. / © Telegram / Андрей Ермак

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Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что вместе с лидерами Великобритании, Франции и Польши намерен провести совместные консультации с Дональдом Трампом перед его телефонным разговором с Владимиром Путиным, запланированным на понедельник.

Об этом Мерц сообщил журналистам Reuters в воскресенье, находясь в Ватикане на инаугурационной мессе Папы Льва XIV.

По его словам, этот вопрос он обсудил с государственным секретарем США Марком Рубио, а также провел отдельный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским.

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"Я говорил с Марко Рубио, в частности о завтрашнем звонке. Мы договорились, что снова поговорим с четырьмя лидерами государств и президентом США в рамках подготовки к этому разговору (с Путиным)", - сказал Мерц.

Ранее Фридрих Мерц заявил, что стремится провести отдельный разговор с Дональдом Трампом накануне его запланированного звонка к президенту России Владимиру Путину.