Четыре шага к миру: Сибига назвал условия завершения войны

Глава МИД Украины Андрей Сибига / © Associated Press

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В Министерстве иностранных дел Украины назвали четыре ключевых элемента для завершения войны и устойчивого мира в стране.

Их озвучил глава МИД Андрей Сибига.

Что нужно для мира в Украине

Украинское дипломатическое ведомство считает, что для мира нужно:

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Юридически обязывающие двусторонние гарантии безопасности от США;

Военное присутствие партнеров на территории Украины (так называемые «boots on the ground») при американской поддержке;

Членство Украины в ЕС как элемент гарантии безопасности;

Ужесточение украинской армии и пакет поддержки для сдерживания дальнейшей агрессии.

По мнению Сибиги, украинское предложение «реалистично и осуществимо» для Путина.

«Украинское предложение для Путина относительно завершения войны реалистично и осуществимо. Это шанс для его режима избежать коллапса», — сказал министр.

Он подчеркнул, что российский диктатор Путин должен признать, что никогда не достигнет своих целей в Украине в поле боя.

Мирные переговоры между Украиной и РФ — последние новости:

Напомним, Китай вдруг призвал Киев и Москву немедленно прекратить боевые действия и возвратиться за стол переговоров. Такое заявление заместитель постпреда КНР при ООН Сунь Лей во время заседания Совбеза. По его словам, на этом настаивает лидер Си Цзиньпина.

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Российский диктатор Владимир Путин публично заявил якобы о готовности вернуться к дипломатическому урегулированию конфликта, но на условиях РФ, которые неприемлемы для Украины.

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