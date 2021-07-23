Санкции, НАТО, двойное гражданство и полезные ископаемые: Зеленский подписал четыре указа

Президент Зеленский ввел действие решение СНБО относительно экономических санкций против российской компании и углубления интеграции Украины в НАТО.

Вечером пятницы, 23 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал четыре указа, которыми введено в действие принятые ранее важные решения Совета национальной безопасности и обороны. Соответствующие документы опубликованы на сайте главы государства.

В частности, Зеленский подписал указ, который вводит в действие решение СНБО "О неотложных мерах по углублению интеграции Украины в Организацию Североатлантического договора", которое было принято еще 4 июня этого года. Контроль за его выполнением возложен на секретаря СНБО.

Также введено в действие решение СНБО, которым введены экономические санкции, в частности, против российской компании Wildberries и ее подразделений в Украине, Польше, Армении, Беларуси, Киргизии и Казахстане. Кроме того, под санкции попал ряд некоммерческих организаций, зарегистрированных во Франции, которые представляют интересы российских наемников в Донбассе, связанных с так называемой "ДНР", а также российской оккупационной администрацией Крымского полуострова.

Все активы указанных компаний будут заблокированы, им запрещается транзит ресурсов, перелетов и перевозок по территории Украины, вводится запрет на вывод капитала за территорию Украины и др.

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Еще одним указом президент Зеленский утвердил решение СНБО от 16 июля о противодействии двойного гражданства украинских чиновников. Согласно этому документу, в декларациях чиновников обязали указывать информацию об отсутствии гражданства иностранного государства и других документов, дающих право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Кабинет министров Украины на заседании СНБО в августе текущего года должен доложить о проектах законов, направленных на урегулирование вопросов множественного гражданства, для их внесения на рассмотрение Верховной Радой.

Также глава государства своим указом ввел в действие решение СНБО о стимулировании добычи 37 видов полезных ископаемых, имеющих стратегическое значение для развития экономики и обороноспособности Украины, которое было принято 16 июля.

Этим документом Кабинету министров Украины поручается в двухмесячный срок утвердить список участков недр, которые имеют стратегическое значение и которые будут предоставляться в пользование на условиях соглашений о разделе продукции, участков, которые будут предоставляться в пользование путем проведения аукционов по продаже специальных разрешений на пользование.

Напомним, на заседании Совета национальной безопасности и обороны в пятницу, 16 июля, было принято решение о введении ограничительных санкций в отношении нескольких фигурантов из списка Министерства финансов США.

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