Четыре уровня гарантий безопасности: в ОПУ рассказали об иностранном контингенте и роли США

Заместитель главы ОПУ Игорь Жовква

Реклама

Официальный Киев совместно с западными союзниками разработал четырехступенчатую систему гарантий безопасности . Она включает в себя мощные Вооруженные силы, создание так называемой «коалиции желающих» для непосредственной защиты, наращивание совместного производства оружия и финальный аккорд — полноправное членство в Европейском Союзе. Уже сейчас Великобритания и Франция подписали декларации о намерениях по размещению своих сил.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

Как будет работать «коалиция желающих»

По словам дипломата, идея президента Франции Эмманюэля Макрона, которая два года назад вызвала скепсис, сегодня превратилась в реальный рабочий механизм. «Коалиция желающих» провела уже 13 заседаний под сопредседательством Парижа и Лондона.

Реклама

Ключевым документом стала Парижская декларация, где впервые на бумаге зафиксирована система гарантий. Важным элементом этой конструкции является роль Соединенных Штатов. Хотя Вашингтон прямо не входит в коалицию европейских стран, он обеспечивает так называемый «бекстоп» — страховочную гарантию.

«В Парижской декларации впервые изложена на бумаге система с гарантиями безопасности. Там есть пять элементов. И, что очень важно, там упоминается о "бэкстопе" со стороны США», — отметил Игорь Жовква.

Что означает «иностранный контингент»

В Офисе президента объясняют, что участие иностранных партнеров не обязательно означает только пехоту в окопах. Понятие контингента гораздо шире и гибче. Каждая страна-участник «коалиции желающих» выбирает свой формат помощи в зависимости от возможностей и политической воли.

Это может быть предоставление спутниковой связи, логистическая поддержка, финансирование оборонных нужд или поставка нелетального оборудования. Однако основа – это готовность действовать.

Реклама

«Это, кстати, не только boots on the ground – контингенты, подразделения. Это может быть логистическое обеспечение, система спутниковой связи, финансы», – пояснил замглавы ОП.

В ближайшее время, возможно, уже в этом месяце состоится очередное заседание коалиции, где планируют расширить круг стран, готовых присоединиться к физическому присутствию или обеспечению безопасности Украины.

Переговоры с РФ и единство ЕС

Также Игорь Жовква прокомментировал дипломатические маневры европейских партнеров, в частности, визит советника Макрона в Москву. Украинская сторона была проинформирована об этой поездке, а президент Франции впоследствии лично рассказал Владимиру Зеленскому о ее результатах.

Киев настаивает, что позиция Евросоюза должна оставаться монолитной. Главное требование Украины неизменно: за столом каких-либо потенциальных переговоров с агрессором, особенно на уровне лидеров, обязательно должны присутствовать представители европейских государств, чтобы не допустить кулуарных договоренностей за спиной Киева.

Реклама

Напомним, Брюссель разрабатывает революционный план, который может открыть Украине двери в Евросоюз гораздо раньше, чем ожидалось — уже в 2027 году. Для этого еврочиновники готовы даже изменить фундаментальные правила приема новых членов.