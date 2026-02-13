- Дата публикации
Четыре уровня гарантий безопасности: в ОПУ рассказали об иностранном контингенте и роли США
Украина выстраивает новую многоуровневую архитектуру обороны, которая предполагает не только усиление собственной армии, но и физическое присутствие военных контингентов стран-партнеров на нашей территории.
Официальный Киев совместно с западными союзниками разработал четырехступенчатую систему гарантий безопасности . Она включает в себя мощные Вооруженные силы, создание так называемой «коалиции желающих» для непосредственной защиты, наращивание совместного производства оружия и финальный аккорд — полноправное членство в Европейском Союзе. Уже сейчас Великобритания и Франция подписали декларации о намерениях по размещению своих сил.
Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эксклюзивном интервью ТСН.ua.
Как будет работать «коалиция желающих»
По словам дипломата, идея президента Франции Эмманюэля Макрона, которая два года назад вызвала скепсис, сегодня превратилась в реальный рабочий механизм. «Коалиция желающих» провела уже 13 заседаний под сопредседательством Парижа и Лондона.
Ключевым документом стала Парижская декларация, где впервые на бумаге зафиксирована система гарантий. Важным элементом этой конструкции является роль Соединенных Штатов. Хотя Вашингтон прямо не входит в коалицию европейских стран, он обеспечивает так называемый «бекстоп» — страховочную гарантию.
«В Парижской декларации впервые изложена на бумаге система с гарантиями безопасности. Там есть пять элементов. И, что очень важно, там упоминается о "бэкстопе" со стороны США», — отметил Игорь Жовква.
Что означает «иностранный контингент»
В Офисе президента объясняют, что участие иностранных партнеров не обязательно означает только пехоту в окопах. Понятие контингента гораздо шире и гибче. Каждая страна-участник «коалиции желающих» выбирает свой формат помощи в зависимости от возможностей и политической воли.
Это может быть предоставление спутниковой связи, логистическая поддержка, финансирование оборонных нужд или поставка нелетального оборудования. Однако основа – это готовность действовать.
«Это, кстати, не только boots on the ground – контингенты, подразделения. Это может быть логистическое обеспечение, система спутниковой связи, финансы», – пояснил замглавы ОП.
В ближайшее время, возможно, уже в этом месяце состоится очередное заседание коалиции, где планируют расширить круг стран, готовых присоединиться к физическому присутствию или обеспечению безопасности Украины.
Переговоры с РФ и единство ЕС
Также Игорь Жовква прокомментировал дипломатические маневры европейских партнеров, в частности, визит советника Макрона в Москву. Украинская сторона была проинформирована об этой поездке, а президент Франции впоследствии лично рассказал Владимиру Зеленскому о ее результатах.
Киев настаивает, что позиция Евросоюза должна оставаться монолитной. Главное требование Украины неизменно: за столом каких-либо потенциальных переговоров с агрессором, особенно на уровне лидеров, обязательно должны присутствовать представители европейских государств, чтобы не допустить кулуарных договоренностей за спиной Киева.
Напомним, Брюссель разрабатывает революционный план, который может открыть Украине двери в Евросоюз гораздо раньше, чем ожидалось — уже в 2027 году. Для этого еврочиновники готовы даже изменить фундаментальные правила приема новых членов.