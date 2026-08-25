«Четыре всадника» Кремля: Мельник в ООН сделал жесткое предупреждение россиянам из-за мобилизации

Андрей Мельник

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Постоянный представитель Украины при ООН Андрей Мельник выступил на заседании Совета Безопасности, приуроченном ко Дню Независимости Украины. В своей речи дипломат подверг жесткой критике Кремль и отдельно обратился к гражданам России.

Полное заявление представителя Украины обнародовали на сайте ООН.

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Мельник заявил, что Владимир Путин, начав войну против Украины, «выпустил четырех всадников Апокалипсиса» – Завоевание, Войну, Голод и Смерть.

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"Путин не инициировал войну против Украины, он развязал четырех всадников Апокалипсиса голод и гибель. Среди них многие считали, что эти четыре всадника относятся к библейским пророчествам, но Путин их развязал против Украины и последствия сказываются далеко за пределами Украины", - заявил Мельник.

По словам дипломата, последствия российской агрессии могут в конце концов ударить не только по Путину и его режиму, но и по будущему России.

Мельник предупредил о возможной мобилизации

Отдельную часть выступления украинский представитель посвятил вероятной новой волне мобилизации в РФ.

Мельник заявил, что масштабные мобилизационные мероприятия могут начаться после очередных выборов в Госдуму. По его словам, российские власти могут планировать отправить на войну против Украины до 500 тысяч человек.

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Дипломат обратился к русским на русском языке и призвал их не ждать повесток и покидать страну.

Он также иронически заметил, что с топливом для выезда могут возникнуть трудности, намекнув на украинские удары по российским нефтеперерабатывающим предприятиям.

Мельник подчеркнул, что война, которую Кремль развязал против Украины, все сильнее влияет и на Россию и ее граждан.

Напомним, более полусотни стран ООН призвали страну-агрессору Россию согласиться на полное и немедленное прекращение огня и сесть за стол переговоров. Страны ООН призвали Москву к всеобъемлющему, справедливому и длительному миру в Украине, а вторжение Путина назвали «вопиющим нарушением Устава ООН и фундаментальных принципов международного права».

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