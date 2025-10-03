Чей Крым: литовский министр назвал этот вопрос "провокационным"

Крым. / © Associated Press

Министр культуры Литвы Игнотас Адомавичюс от ультраправой партии "Заря Немана" считает вопрос о принадлежности Крыма провокационным. Именно поэтому он отказался отвечать на него.

Журналистка издания lrytas.lt спросила о позиции министра относительно принадлежности Крыма, сообщает Delfi.

Литовский политик заявил, что "это провокационный вопрос", а потому, подчеркнул он, "даже не будем к ним подходить".

"Давайте не играть в эти игры. Понимаете, нужно... Есть предел, за который не стоит заходить. Вот здесь и нужно остановиться. На этих вопросах", – продолжил министр, не ответив на вопросы.

Очень неоднозначным был его ответ и о том, что для него как для человека и политика означала бы победу Украины. По его словам, "лучше это знают сами украинцы - что для них победа".

"Не мы. Мы не можем понять их так глубоко, как они сами видят ситуацию. Так же, как мы, Литва, осознали свою победу, когда вышли из оккупации, из-под гнета и стали свободными. Так и они должны сами определить свою победу. Это их путь. Каждый должен пройти свой путь. Мы можем только помочь, поддержать", - сказал он.

Напомним, командующий литовскими Вооруженными силами Раймундас Вайкшнорас встревожил заявлением об атаках дронов. По его словам, уже в ближайшие несколько лет Литва потратит на силы ПВО 500 миллионов евро. Впрочем, даже это не гарантирует 100% защиты воздушного пространства страны.