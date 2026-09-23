Чили готовы помочь Украине усилить присутствие в Латинской Америке — Зеленский

Зеленский / © Владимир Зеленский

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Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с президентом Чили Хосе Антонио Кастом на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Одной из тем переговоров стало углубление сотрудничества между Украиной и Чили в сфере безопасности и дроновых технологий. Зеленский заявил, что Украина готова делиться своим опытом и технологиями на взаимовыгодной основе.

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Отдельно президент поблагодарил Чили за политическую поддержку Украины на международных площадках и участие в работе по возвращению украинских детей, которые Россия незаконно вывезла из Украины.

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Во время встречи речь также шла о расширении украинского присутствия в Латинской Америке. По словам Зеленского, Чили готово помогать Украине в этом направлении.

Президент отметил, что такое сотрудничество может открыть новые возможности двусторонних отношений. Команды двух стран должны продолжить работу над вопросами, которые обсудили лидеры.

Напомним, что ранее Зелеский заявил, что Россия готовит новую массированную атаку на Украину.

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