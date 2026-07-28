Чиновник Ирака обвинил Украину в атаках: Киев жестко поставил на место Багдад

Флаг Ирака / © pexels.com

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МИД Украины назвал безосновательными обвинения иракского чиновника Касима аль-Абуди в причастности украинских спецслужб к атакам в Ираке. Ведомство обратило внимание на то, что такие заявления играют на руку российской пропаганде на Ближнем Востоке.

Об этом заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий.

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Накануне советник по национальной безопасности Ирака Касим аль-Абуди заявил, что на территории страны якобы действуют украинские разведывательные центры, осуществляющие атаки на иракские объекты, а ответственность за них возлагают на группировку сопротивления.

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Тихий назвал эти обвинения безосновательными и не имеющими никакого доказательного подтверждения. Он также обратил внимание, что сам иракский чиновник во время интервью признал отсутствие фактов, которые могли бы подтвердить его слова.

«Важно отметить, что до таких резонансных публичных заявлений иракская сторона не передавала Украине по дипломатическим каналам никакой соответствующей информации или беспокойства. Если бы обвинения имели хоть какие-нибудь основания, логично было бы представить именно такую форму коммуникации. Вместо этого украинская сторона узнала об упреках в свою сторону из прямого эфира телевидения», — подчеркнул спикер МИД.

Он также отметил, что подобные заявления перекликаются с основными нарративами российской пропаганды, направленными на дискредитацию Украины и ухудшение ее отношений с государствами Ближнего Востока.

«Призываем официальные круги Республики Ирак должным образом отреагировать на распространение безосновательных обвинений и не допустить использования государственных институтов для ретрансляции дезинформации, отвечающей интересам третьих сторон и наносящей ущерб двусторонним отношениям», — резюмировал Тихий.

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К слову, Иран пригрозил Украине «ответом» из-за якобы причастности к атаке на его судно. Глава комиссии по нацбезопасности парламента Ирана Эбрагим Азизи заявил, что Киев «вскоре поймет», что республика «никому не остается виноватой», добавив, что «список армии проигравших продолжает расти».

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