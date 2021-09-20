Чиновникам в "желтой" зоне могут ограничить доступ к работе: что предлагает Кабмин

С 20 сентября в Украине вступили в силу новые карантинные правила.
В "желтой" зоне карантина, в которой может оказаться Украина уже в ближайшее время, Кабинет министров рекомендует ограничить допуск чиновников на работу в органах центральной исполнительной власти. Их могут пускать на рабочее место при наличии вакцинации против коронавируса или ПЦР-теста.
Об этом сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов на согласительном совете Верховной Рады, сообщает РБК-Украина.
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"С сегодняшнего дня вступило в силу постановление Кабинета министров о новых правилах карантина. Удобной идеей, которую сегодня на правительственном совещании поддержал премьер-министр о центральных органах исполнительной власти и работниках, которым в желтой карантинной зоне будет рекомендован допуск на рабочее место при наличии вакцинации или ПЦР-теста", — сказал Немчинов.
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Как сообщалось, темпы распространения эпидемии коронавируса в Украине существенно ускорились за последние две недели. Количество новых случаев инфицирования, смертей и госпитализаций, еще две недели назад были подобны прошлогодних, продемонстрировали опережающий рост.
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