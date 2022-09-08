Чиновники администрации Путина контролируют фильтрацию – постпред США в ООН

Действия российских оккупационных властей, связанные с фильтрацией украинцев на захваченных территориях, нарушают Четвертую Женевскую конвенцию и являются военным преступлением.

Об этом на заседании Совбеза ООН заявила постоянный представитель США при этой организации Линда Томас-Гринфилд, — пишет Укринформ.

«Принудительное перемещение или депортация находящихся под защитой лиц с оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта – это серьезное нарушение Четвертой Женевской конвенции о защите гражданского населения, которое является военным преступлением», — напомнила представительница США.

Российские власти применили фильтрацию и депортировали от 900 тысяч до 1,6 миллиона граждан Украины в РФ, часто в отдаленные регионы на Дальнем Востоке.

«Я хочу четко заявить: Соединенные Штаты располагают информацией о том, что чиновники администрации президента России контролируют и координируют эти фильтрационные операции», — заявила американская дипломатка.

Это делается оккупационными властями, чтобы подготовить аннексию захваченных территорий Украины, провести фиктивные «референдумы», в частности, в Херсонской и Запорожской областях.

«Безусловно, мы никогда не признаем каких-либо попыток России силой изменить границы Украины. Мы должны привлечь к ответственности виновников этих зверств. Мы должны ответить как международное сообщество, все еще уважающее Устав ООН», — резюмировала постоянная представительница США при Организации Объединенных Наций.

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Как сообщалось, в Мелитополе кафиры делают анализ ДНК и берут отпечатки пальцев у предателей. Несколько работников женской колонии перешли на сторону кафиров и получили российские паспорта.

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