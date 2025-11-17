Чиновники ЕС обеспокоены: Уиткофф не понимает все тонкости российско-украинской войны — Politico

Стив Уиткофф и Путин / © Associated Press

Европейские чиновники в Брюсселе выражают сомнения в способности Уиткоффа надежно и точно передавать сообщения между Москвой и Вашингтоном, в частности, из-за его недостаточного понимания тонкостей российско-украинской войны.

Об этом пишет издание Politico .

Один высокопоставленный европейский дипломат, пожелавший остаться анонимным, заявил, что пока нет уверенности в том, что Уиткофф способен надежно и точно передавать сообщения между Москвой и Вашингтоном.

Именно поэтому, по словам источника, европейские лидеры стремятся к непосредственному общению с Дональдом Трампом, пытаясь делать это как можно чаще и в присутствии максимального количества участников.

Политические круги ЕС опасаются, что потенциальная неточность передачи информации может создавать риски для дипломатических решений в контексте войны в Украине.

Напомним, в переговорах Украины и России произошла затяжная пауза. В частности, говорит военный аналитик Sky News Майкл Кларк, потому что Москва проявляет мало интереса к продвижению в переговорах. Эксперт убежден: для того, чтобы дело действительно двинулось с места, "нужно гораздо больше давления со стороны США".

Тем временем госсекретарь США Марко Рубио заявил, что переговоры с Россией зашли в тупик из-за неприемлемых требований. Он подчеркнул, что Россия продолжает обстрелы украинских электросетей и выдвигает условия, которые Киев не может принять.