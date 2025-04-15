Чиновники из команды Трампа советуют ему быть жестче с Путиным, но он их не слушает: детали WSJ

Дональд Трамп. / © Associated Press

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Несколько чиновников из Белого дома советуют президенту США Дональду Трампу более скептически относиться к Москве. Ведь российский диктатор Владимир Путин до сих пор не проявил реального интереса к прекращению войны.

Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников в администрации Трампа.

По информации издания, в эту группу входят государственный секретарь Марко Рубио и специальный представитель США в Украине Кит Келлог. Чиновники рекомендовали президенту США быть осторожнее во взаимодействии с кремлевским фюрером и занять более жесткую позицию относительно требований РФ о территориальных уступках со стороны Киева.

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Однако Трамп находится на стороне своего спецпредставителя Стива Виткоффа, после встреч с Путиным считает, что российский диктатор хочет мира.

Трамп надеется остановить войну РФ против Украины частично для того, чтобы устранить препятствие на пути восстановления отношений с Кремлем. Хотя президент США и заявлял о разочаровании действиями Путина, до сих пор он не выполнил свою угрозу ввести новые санкции, направленные, в частности, на экспорт нефти из РФ, говорится в материале издания.

Советники американского лидера, выступающие за более жесткий подход к Москве, поддерживают цель остановить войну. Но недавняя атака войск РФ по городу Сумы лишь подчеркнула разногласия между чиновниками Трампа.

В ходе обсуждения в Белом доме вопрос о том, должен ли Вашингтон усилить санкции против России, чтобы побудить Москву к переговорам, Рубио и Келлог посоветовали Трампу быть более осторожным по отношению к "дипломатическим намерениям" Путина, утверждают собеседники.

Если Украина согласилась на прекращение огня, то РФ публично отвергает предложение Трампа и не спешит с частичной приостановкой боевых действий, протягивая время в попытках сохранить свои достижения на поле боя и получить максимальные уступки на переговорах.

Глава Белого дома занял более примирительную позицию по отношению к Москве. Трамп, пытающийся заключить мирное соглашение, неоднократно обвинял президента Украины Владимира Зеленского в войне и редко критикует Путина.

Как сообщалось, ранее специальный посланник президента США Стив Виткофф сделал заявление о партнерстве Путина с США и Евросоюзом. По его словам, "партнерство создает стабильность".

Дата публикации 21:08, 11.04.25 Количество просмотров 128 Трамп угрожает России пока украинцы в США на переговорах! Всплыли первые подробности!