Чиновники США и ЕС обсуждают с Украиной мирные переговоры с Россией — NBC

Позиция Украины о переговорах с Россией уже давно известна.

США и Европа начали обсуждать с Киевом мирные переговоры с Россией и то, от чего Украине придется отказаться для достижения договоренности.

Об этом пишет издание NBC со ссылкой на собственные источники.

По словам одного нынешнего чиновника США и одного бывшего чиновника США, знакомых с дискуссиями, официальные лица США и Европы начали "тихо говорить с украинским правительством о возможных мирных переговорах с Россией для прекращения войны".

Разговоры, как пишет издание, включали очень широкие очерки того, от чего Украине, возможно, придется отказаться в достижении соглашения, сказали чиновники.

Некоторые из переговоров, которые официальные лица назвали деликатными, состоялись в прошлом месяце во время встречи представителей более 50 стран, поддерживающих Украину, в том числе с членами НАТО, известной как Контактная группа по обороне Украины, сообщили чиновники.

"Обсуждение является подтверждением военной динамики на территории Украины и политической обстановки в США и Европе", — заявили чиновники.

Как пишут журналисты, разговоры начались на фоне беспокойства официальных лиц США и Европы о том, что война зашла в тупик, и о способности продолжать оказывать помощь Украине.

"Представители администрации Байдена также обеспокоены тем, что у Украины заканчиваются силы, в то время как у России есть, казалось бы, бесконечные запасы. Правительство США обеспокоено тем, насколько меньше внимания общественности привлекла война в Украине после начала войны Израиля и ХАМАС почти месяц назад. Чиновники опасаются, что это изменение может осложнить получение дополнительной помощи для Киева", – пишут журналисты издания.

Некоторые американские военные чиновники в частном порядке начали использовать термин "патовая ситуация" для описания текущей битвы в Украине, а некоторые говорят, что это может сводиться к тому, какая сторона сможет удерживать военные силы дольше всего. Ни одна из сторон не делает значительных успехов на поле боя, который некоторые официальные лица США теперь описывают как "войну дюймов". Официальные лица также частно заявили, что у Украины, вероятно, время есть только до конца года или чуть позже, прежде чем начать более срочные дискуссии о мирных переговорах.

Напомним:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу несколько дней назад заявил, что РФ якобы готова к переговорам о "постконфликтном урегулировании кризиса в Украине" и о дальнейшем "сосуществовании" с Западом.

Еще раньше о необходимости переговоров заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров.

Самопровозглашенный президент Беларуси и соратник диктатора Владимира Путина Александр Лукашенко в конце октября также призвал Россию и Украину сесть за стол переговоров.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что нет оснований для мирных переговоров с РФ.

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