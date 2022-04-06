Чиновники США взломали российский ботнет, который производил кибератаки в Украине

Ботнет находился под контролем подразделения российской военной разведки ГРУ.

Чиновники США взяли под контроль огромный контролируемый российским правительством ботнет – армию тысяч зараженных компьютеров, которые можно использовать для кибератак.

Об этом пишет CNN.

Американские чиновники сообщили, что россияне использовали подобную инфраструктуру против украинских целей.

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По словам директора ФБР Кристофера Рэя, ботнет находился под контролем подразделения российской военной разведки ГРУ, известного своими разрушительными кибератаками: например, хакерские действия 2015 и 2016 годов в Украине.

Ботнеты имеют широкий спектр потенциальных приминений – от вывода веб-сайтов в режим офлайн до более разрушительных зломов, приводящих к нетрудоспособности компьютеров. Не сразу было ясно, какие конкретные хаки могли быть сорваны, но Рэй сказал, что тысячи малых предприятий по всему миру были заражены вредоносным программным обеспечением ГРУ.

CNN отмечает, что официальные лица США находятся в повышенной готовности к потенциальным российским кибератакам, особенно после недавнего предупреждения от президента Джо Байдена руководителям бизнеса о том, что "киберспособность России достаточно значима и она приближается".

Напомним, 4 апреля российские хакеры совершили кибератаку на государственные органы Украины.

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