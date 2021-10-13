Чиновники Трампа могли украсть дорогие подарки для иностранных делегаций: Госдеп начал проверку

Стоимость пропавших подарков значительна.

Генеральный инспектор Госдепартамента США расследует, не присвоили ли чиновники администрации бывшего президента Дональда Трампа дорогие подарки, предназначенные для иностранных дипломатов.

Об этом информирует NBC News.

В Госдепе подозревают, что чиновники могли забрать подарки, финансируемые американскими налогоплательщиками, из хранилища подарков Госдепартамента. Департамент разыскивает местонахождение подарков, которые пропали без вести, и обстоятельства, которые привели к их исчезновению.

Стоимость пропавших подарков значительна.

Ранее об исчезновении подарков заявила газета The New York Times.

Среди пропавших предметов были указаны подарочные пакеты для иностранных лидеров на саммите G7, который должен был состояться в 2020 году, но был отменен из-за пандемии.

Среди подарков - кожаные портфели, оловянные подносы и мраморные коробки с президентской печатью или подписями Дональда и Мелании Трамп.

Также пропала бутылки виски стоимостью $5,8 тыс., которую японцы подарили тогдашнему госсекретарю Майку Помпео.

"Это так и не дошло до меня", - заметил он.

Заметим, что протокольное управление Госдепартамента обязано регистрировать подарки, вручаемые официальным лицам США, и отслеживать их распределение.

Как сообщалось, компанию бывшего президента США Дональда Трампа "Trump Organization" и ее финансового директора Аллена Вайссельберга обвиняют в налоговых преступлениях. 15-летняя схема якобы помогала руководству компании уклоняться от уплаты налогов, одновременно получая тайно от властей льготы, в частности на аренду и плату за обучение.

Напомним, что сейчас Трамп работает над "важным проектом", но не сказал каким.

Ранее сообщалось, что бывший президент США Дональд запустил собственную онлайн-платформу для общения со своими поклонниками. Отмечается, что платформа позволяет американскому экс-лидеру публиковать посты, изображения и видеозаписи.

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