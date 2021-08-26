Чиновники взялись за студенческие общежития: достойные условия обещают создать за 4 года

Чиновники взялись за студенческие общежития: достойные условия обещают создать за 4 года

Студентам обещают улучшить условия проживания.

Правительство одобрило Концепцию Государственной целевой социальной программы восстановления и развития сети общежитий на 2022-2026 годы.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль по итогам заседания Правительства в четверг, 26 августа.

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"В Украине существует комплексная проблема обеспечения студентов качественными условиями проживания в общежитиях. Многие слышали о практике поселения в небольшие комнаты по 5 и более человек, а некоторые вообще не могут получить место в общежитии. Ситуация однозначно требует решения", — написал он в своем Telegram-канале.

Шмыгаль отметил, что в трехмесячный срок Министерство образования совместно с органами местного самоуправления должно представить проект программы для дальнейшего утверждения и осуществления.

Напомним:

Новый учебный год начнется вовремя — 1 сентября, обучение в школах будет проходить в обычном режиме. С 1 сентября реформа Новой украинской школы стартует в пилотных 5-х классах 136 школ.

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