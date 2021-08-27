Число погибших после взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек

Число погибших после взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек

Жертвами взрывов стали 13 американских военных.

Число жертв взрывов в аэропорту Кабула, включая погибших американских военных, превысило 100 человек.

Об это информирует Wall Street Journal.

Газета со ссылкой на высокопоставленного чиновника афганского минздрава пишет, что в результате теракта погибли минимум 90 афганских граждан.

Кроме того, жертвами взрывов, по данным Пентагона, стали 13 американских военных.

Напомним, что несколько взрывов произошли возле аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов.

Напомним, что ранее Байден обратился к нации после взрывов в Кабуле и отдал приказ готовить удары по лидерам и позициям ИГ.

Американский президент считает, что несет ответственность за события в Афганистане, а войска США выведут из страны до осени.

После взрывов в Кабуле республиканцы призвали Байдена к отставке или импичменту.

Заметим, что:

Новости мира: теракт в Кабуле и попытки людей убежать от власти талибов - что происходит в Афганистане

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