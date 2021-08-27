Число погибших после взрывов в аэропорту Кабула превысило 100 человек

Жертвами взрывов стали 13 американских военных.
Число жертв взрывов в аэропорту Кабула, включая погибших американских военных, превысило 100 человек.
Об это информирует Wall Street Journal.
Газета со ссылкой на высокопоставленного чиновника афганского минздрава пишет, что в результате теракта погибли минимум 90 афганских граждан.
Кроме того, жертвами взрывов, по данным Пентагона, стали 13 американских военных.
Напомним, что несколько взрывов произошли возле аэропорта Кабула, один из них - неподалеку от отеля Baron, где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Позднее в Кабуле прогремело еще несколько взрывов.
Напомним, что ранее Байден обратился к нации после взрывов в Кабуле и отдал приказ готовить удары по лидерам и позициям ИГ.
Американский президент считает, что несет ответственность за события в Афганистане, а войска США выведут из страны до осени.
После взрывов в Кабуле республиканцы призвали Байдена к отставке или импичменту.
Заметим, что:
- 26 августа возле аэропорта в Кабуле, где ждут эвакуации сотни людей, произошло несколько взрывов.
- "Исламское государство" взяло на себя ответственность за взрывы в Кабуле.
- Угроза от аэропорта Кабула заставила афганцев хлынуть на границы: тысячи людей ждут на раскаленном солнце.
- Зеленский отреагировал на теракт в Кабуле и призвал ускорить эвакуацию