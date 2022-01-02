Число политзаключенных в Беларуси достигло почти тысячи человек

Число политзаключенных в Беларуси достигло почти тысячи человек

Количество политзаключенных продолжает неуклонно расти.

За декабрь 2021 года число политзаключенных в Белоруссии увеличилось на 82 человека, достигнув 970.

Об этом заявили в Беларуси в правозащитном центре "Весна".

"Количество политзаключенных за месяц увеличилось на 82 человека, по состоянию на 30 декабря составило 970 человек, продолжая неуклонно расти", - говорится в сообщении центра.

В следственном изоляторе продолжают удерживаться члены правозащитного центра "Весна" (в том числе председатель организации Алесь Беляцкий). По информации правозащитников, продолжаются задержания участников мирных акций протеста, граждан за использование бело-красно-белой символики. За декабрь 2021 года, по данным "Весны", произошло 29 административных арестов общей продолжительностью в 381 сутки.

Также читайте Новая конституция Лукашенко: в Беларуси обнародовали проект изменений в документ

"Продолжается процесс привлечения к уголовной ответственности участников протестных выступлений против фальсификации результатов президентских выборов и инакомыслящих и критиков власти", - говорится в сообщении.

Правозащитники и журналисты продолжают фиксировать многочисленные факты жестокого обращения в отношении граждан, лишенных свободы по политическим мотивам, резюмировали в правозащитном центре.

Напомним, в Беларуси состоялись выборы президента 9 августа 2020 года. На следующий день ЦИК обнародовал их результаты: Лукашенко победил – получил 80,23%. Его главная оппонентка Светлана Тихановская – 9,9% голосов. 23 сентября во Дворце независимости в Минске втайне провели инаугурацию Александра Лукашенко — он "официально занял пост президента Беларуси".

С этого времени в стране начались акции протеста. Люди заявляли о фальсификации голосования. Впрочем, митинги не увенчались успехом. Многие активисты и протестующие задержаны.

Читайте также:

У Путина рассказали, что готовы обсуждать с Зеленским

Условия ненападения: что испугало Путина и воспользуется ли Москва рождественскими каникулами для циничного вторжения в Украину

для циничного вторжения в Украину Россия первая не нападает: у Путина заявления о вероятном вторжении в Украину называют "безосновательным"

Россия и Беларусь вместе проведут военные учения на границе Украины | Новости мира