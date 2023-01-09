Число задержанных за участие в протестах в Бразилии превысило 400 человек: президент возвращается в страну

По меньшей мере 400 человек были задержаны во время беспорядков в Бразилии.

Об этом сообщает телеканал Globo.

Отмечается, что в специализированный отдел полиции было направлено четыре автобуса с протестующими. Нарушителям может грозить до 12 лет тюремного заключения.

Более 400 человек задержаны за участие в протестах в столице Бразилии, сообщил губернатор Федерального округа Ибанейс Роша. Ранее сообщалось о 170 задержанных.

Экс-президент Жаиру Болсонару заявил, что участники нападений на правительственные здания в ходе акций в его поддержку нарушают закон.

Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва возвращается в столицу страны, где в воскресенье протестующие разгромили здания парламента, Федерального верховного суда и рабочую резиденцию главы государства.

"Я сейчас возвращаюсь в Бразилиа, там посещу три здания, где произошли погромы, и будьте уверены, что подобное больше не повторится. Мы постараемся установить личности тех, кто финансировал все это, кто оплатил проезд, проживание и питание всех этих людей", — заявил он.

Напомним, что ранее тысячи протестующих штурмовали правительственные здания в Бразилии.

Потом в Бразилии задействовали силовиков для восстановления порядка в столице из-за протестов.

Напомним, что сторонники бывшего президента Болсонару не признают его поражения на выборах в 2022 году, регулярно проводят акции протеста, требуя его возвращения к власти.

Ранее в январе в Бразилии прошла инаугурация нового президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Болсонару на церемонии не присутствовал, так как покинул страну.

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