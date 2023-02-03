Чистка парламента продолжается: по меньшей мере, двух нардепов лишат мандатов — Арахамия

Фамилии кандидатов на "вылет" из Верховной Рады глава фракции "Слуга народа" не назвал.

На ближайшем заседании Верховная Рада лишит мандатов как минимум двух народных депутатов от запрещенных партий.

Об этом сообщил глава фракции "Слуга Народа" Давид Арахамия в своем Telegram-канале.

“Продолжаем работать над очищением парламента от представителей запрещенных партий. В ближайшую пленарную неделю ожидаем по меньшей мере -2 мандата. А может, и больше. Подробности – позже”, — говорится в сообщении.

Фамилии кандидатов на "вылет" из Верховной Рады Арахамия не назвал, но подчеркнул, что процедура лишения мандатов будет происходить исключительно в рамках Конституции и законов Украины.

“То есть без шансов на обжалование в украинских и международных судах. К сожалению, это не так быстро, как нам всем хотелось бы. Зато надежно", – добавил он.

Глава фракции "Слуга народа" отметил, что давление на пророссийских депутатов со стороны гражданского общества стало весомым вкладом "в наше общее дело".

Ранее, 13 января, Верховная Рада Украины лишила мандатов Тараса Козака, Андрея Деркача, Рината Кузьмина и Виктора Медведчука, которых недавно лишили украинского гражданства.

Напомним, в ноябре прошлого года Верховная Рада лишила мандатов народных депутатов Вадима Рабиновича (был избран в парламент от ныне запрещенной партии "Оппозиционная платформа – При жизни") и Игоря Васильковского ("Слуга народа"), после чего в парламенте осталось 417 народных депутатов.

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