Членство Украины в ЕС уже с 2027 года: Вучич поделился слухами о мирном плане

Александр Вучич / © Associated Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в вероятном плане урегулирования войны между Россией и Украиной якобы предусмотрено членство Украины в Европейском Союзе уже с 1 января 2027 года.

Слова президента Сербии приводят Novosti.rs.

Учитель подчеркнул, что не утверждает, что этот план подтвержден, однако и не считает его ложным. По его словам, речь идет о так называемом мирном плане, реализация которого будет требовать обязательства не только от Украины и России, но и от значительной части международного сообщества.

"Я сейчас пересказываю то, что где-то слышал. Я бы не сказал, что это ложь. Частью этого плана является мирное урегулирование, которое должно выполняться не только двумя сторонами конфликта, но и международным сообществом. Один из пунктов состоит в том, чтобы Украина стала членом Европейского Союза с 1 января 2027 года – фактически завтра. Если они хотят, чтобы мирный план заработал, чтобы прекратились убийства и все остальное, Украина должна стать членом ЕС”, – заявил президент Сербии.

В то же время Вучич выразил скепсис относительно реализации такого сценария. По его мнению, ряд стран Евросоюза – в частности, Польша, Чехия, Венгрия и Словакия – не согласятся с таким решением.

Он также предположил, что для этого могут быть изменены действующие процедуры вступления в ЕС, в частности, вопреки правилам и установившимся нормам.

Ранее издание The Telegraph писало, что предложение президента США Дональда Трампа ввести режим полной беспошлинной торговли между Украиной и Соединенными Штатами может поставить под угрозу планы Киева по членству в Европейском Союзе.