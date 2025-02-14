Членство Украины в НАТО и возвращение границ до 2014 года: у Трампа изменили позицию

Все эти вопросы будут обсуждаться на переговорах Украины, России и стран Европы.

Соединенные Штаты не исключают потенциального членства Украины в НАТО или возвращения к границам, существовавшим до 2014 года. Все эти вопросы будут обсуждаться на переговорах Украины, России и стран Европы.

Об этом заявил заместитель спецпредставителя президента США Дональда Трампа в Украине Джон Коул, сообщает Reuters.

"Пока это все еще остается на столе", — отметил Джон Коул, отвечая на вопрос агентства о том, исключили ли США возможное членство Украины в Альянсе.

Коул уточнил, что в повестке дня также остается вопрос о возможном возвращении Украины к границам, которые существовали до 2014 года.

По его словам, официальные переговоры еще не начались и США все еще ведут дискуссии с лидерами стран Европы и Украины о том, как лучше положить конец конфликту.

"Европейцы хотят, чтобы эта война закончилась. Они более чем готовы участвовать в военной поддержке Киева. Есть сомнения, будут ли они отдаваться на 100 процентов. Однако все, что я слышу, указывает на то, что они действительно готовы присоединиться", — добавил Коул.

Ранее глава Пентагона Пит Гегсет заявил, что не исключает предоставления ядерного оружия Украине, но отметил, что все же это решение зависит от президента США Дональда Трампа.

Недавно он назвал возвращение границ к 2014 году и вступление в НАТО нереалистичным для Украины.

Накануне вице-президент США Джей Ди Вэнс пригрозил Путину последствиями, если он не согласится закончить войну против Украины.

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