Членство Украины в НАТО – не на повестке дня: WSJ сообщило о поиске "утешительного приза"

В Альянсе стремятся продемонстрировать Украине поддержку и поощрение, не обещая слишком многого.

Вопрос членства Украины в НАТО не стоит на повестке дня Альянса, поэтому лидеры обсуждают, какой утешительный приз предложить государству.

Об этом говорится в статье Wall Street Journal.

В материале отмечается, что на предстоящем саммите Альянса в июле президент США Джо Байден и другие национальные лидеры стран НАТО столкнутся с сильным давлением со стороны президента Украины Владимира Зеленского, который потребует от них прогресса в вопросе украинского членства.

Это стремление Украины может усилиться с победой над российскими войсками во время контрнаступления, начало которого ожидается в ближайшие недели.

Издание отмечает, что украинская армия – единственная среди современных европейских вооруженных сил, которая не только противостоит широкомасштабному нападению со стороны РФ, но и наносит противнику серьезный ущерб.

"Украинцы убеждены, что это дает им право на место за столом НАТО", – говорится в статье.

В материале говорится, что быстрое вступление Финляндии в Альянс, которая 4 апреля уже официально стала членом блока, контрастирует со статусом и перспективами Украины.

Авторы статьи напомнили, что в 2008 году страны НАТО объявили Украине, что она когда-нибудь присоединится к Альянсу, не указав никаких временных пределов. На сегодняшний день западные чиновники говорят, что быстрые действия по членству Украины не обсуждаются, прежде всего потому, что государство находится в состоянии войны с Россией. Чиновники опасаются, что членство Украины в Альянсе в это время спровоцировало бы прямой конфликт с РФ, чего НАТО усердно избегает.

"Поскольку вопрос членства Украины не стоит на повестке дня НАТО, лидеры обсуждают, какой утешительный приз предложить, чтобы продемонстрировать поддержку и поощрение, не обещая слишком много и не давая России какую-либо пропагандистскую победу. Каким бы ни был пакет, который появится на саммите в Вильнюсе он станет основой для отношений НАТО с Киевом на месяцы или годы вперед", – отмечается в материале WSJ.

Там также проинформировали со ссылкой на источники, что дебаты в НАТО, в которых примут участие главы МИД, сосредоточены на таких вопросах, как предоставление Украине жестких или более размытых гарантий безопасности, и на том, как найти баланс между развитием краткосрочного военного потенциала и формированием долгосрочных политических связей.

В статье говорится, что Украина рассчитывает на возвращение себе военной инициативы во время контрнаступления, чтобы дать отпор врагу. В то же время, в НАТО надеются, что Украина получит достаточное преимущество на поле боя, чтобы подтолкнуть к переговорам президента РФ Владимира Путина.

Хотя хозяин Кремля не проявлял никакого интереса к мирным переговорам, в случае, если они состоятся, союзники Украины хотят, чтобы эти переговоры были достаточно сильными для того, чтобы РФ не смогла использовать перемирие для перегруппировки и возобновления боевых действий.

"Мы не знаем, когда эта война закончится. Но когда это произойдет, нам нужно будет принять меры для того, чтобы Украина могла сдерживать предстоящую агрессию", – заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Поэтому обсуждается, на что могут быть похожи такие мероприятия. Так, Польша, Литва и Эстония настаивают на предоставлении Украине сильных гарантий безопасности и четкого пути к членству в Альянсе с тесными политическими связями. Другие члены блока, в том числе США, Германия и Франция, выступают за сосредоточение на краткосрочных практических вопросах: предоставление оружия, финансирование, гуманитарная поддержка.

Издание напомнило, что на саммите НАТО летом 2022 года в Мадриде члены блока договорились о расширении комплексного пакета помощи для Украины. Члены Североатлантического союза говорят, что программа поддерживает военные усилия государства в тылу.

Лидеры государств, выступающих за такую помощь и военную поддержку, утверждают, что это важнее, чем теоретические дискуссии о том, как выглядят послевоенные политические договоренности между Украиной и НАТО.

Напомним, Столтенберг пригласил Зеленского на июльский самит НАТО. Президент уже анонсировал, что одной из основных тем на встрече станет поддержка Украины. Речь идет и о том, что как только закончится война, государство сразу станет членом Альянса, отметил Зеленский.

Отметим, что в середине марта премьер Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что после победы в войне Украина должна присоединиться к НАТО, чтобы избежать новых боевых действий.

В том же месяце глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что на саммите в июле НАТО должно поддержать вступление Украины в Альянс.

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