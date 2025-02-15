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Членство Украины в НАТО: откажется ли Зеленский от него

Членство Украины в НАТО: откажется ли Зеленский от него

Владимир Зеленский. / Фото: Associated Press

Путин слаб, отмечает президент.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ни в коем случае не сниму членство страны в Североатлантическом альянсе со стола переговоров.

Об этом глава государства заявил 15 февраля во время конференции в Мюнхене.

По словам президента, мол, сейчас именно российский "фюрер" "имеет решающее слово — кому быть в НАТО, кому нет". Вместе с тем, отмечает Зеленский, "Путин лжет, он предсказуем и слаб".

"Однако сейчас кажется наиболее влиятельный член НАТО – Путин, потому что его прихоти могут блокировать решения НАТО. Несмотря на тот факт, что именно армия Украина остановила Россию", – отметил украинский президент.

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