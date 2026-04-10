Членство Украины в НАТО под вопросом: Рютте назвал страны, блокирующие решения

Реклама

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что процесс обретения Украиной членства в Североатлантическом альянсе пока остается заблокированным из-за позиции отдельных государств.

Об этом он сказал после выступления в Институт Рональда Рейгана в США 9 апреля, сообщает Укринформ .

По словам Рютте, несмотря на политическую декларацию на саммите НАТО в Вашингтоне, где была подтверждена "необратимость" евроатлантического курса Украины, реального консенсуса среди союзников пока нет.

Реклама

Речь идет, в частности, о таких странах, как Германия, Словакия, Венгрия и США. Именно они, по его словам, сдерживают продвижение решения о членстве Украины.

"Не думаю, что этот вопрос сейчас находится в повестке дня", - отметил генсек.

Он также подчеркнул, что политическое решение о вступлении Украины в Альянс вряд ли будет принято в краткосрочной перспективе, признав такую оценку реалистичной.

В то же время Рютте подчеркнул, что НАТО активно перенимает боевой опыт Украины, особенно в области применения беспилотников и противодействия им. По его словам, украинские выработки уже интегрируются в оборонное планирование Альянса.

Реклама

Отдельно генсек отметил дипломатическую активность президента Украины Владимир Зеленский, в частности, его контакты со странами Ближнего Востока в контексте противодействия угрозам, связанным с использованием дронов, в частности иранского производства.

Вступление Украины в НАТО - последние новости

Ранее мы писали, что Украина и НАТО никогда не были так близки как сегодня — ни в сфере политического взаимодействия, ни в практическом военном сотрудничестве. Уровень диалога между сторонами беспрецедентно интенсивен и, по оценкам, базируется на доверии.

Также мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский высказался о перспективе вступления Украины в НАТО. По его мнению, не стоит менять Конституцию.

К слову, европейские чиновники стремятся создать или укрепить альтернативные структуры, чтобы не упустить возможность совместной обороны в случае распада НАТО.