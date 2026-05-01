Членство в ЕС уже близко: в правительстве назвали год, когда Украина подпишет договор о вступлении

Флаги Украины и Евросоюза / © Associated Press

Украина собирается закрыть большинство разделов переговоров о вступлении в Евросоюз в течение следующих 12-18 месяцев. После этого, в 2027 году, возможно подписание договора о членстве в ЕС.

Об этом вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тарас Качка заявил во время выступления в Верховной Раде 1 мая.

Качка отметил, что Украина в целом получила 145 требований от Евросоюза. Большая часть из них касается адаптации украинского законодательства к нормам ЕС, а также изменений в ежедневной работе государственных институтов.

«Техническая работа с Европейской комиссией по всем шести кластерах ведется. Остается только формализовать этот элемент и провести межправительственную конференцию между 27-ю государствами-членами Европейского Союза и Украиной — официально открыть все шесть переговорных кластеров. Это ожидается сделать самое позднее в июле. И, возможно, очень быстро мы должны иметь первый результат», — рассказал чиновник.

«Это будет, по сути, стартовый сигнал для успешного завершения переговоров, поскольку это последний содержательный этап переговоров о вступлении. За следующие 12-18 месяцев можно закрыть большинство переговорных разделов, и выйти уже в следующем году на подписание договора о вступлении в Европейский Союз«, — заявил Качка.

Вице-премьер добавил, что после подписания соглашения о вступлении документ должен пройти процедуру ратификации как в парламентах стран-членов ЕС, так и в Украине, и этот процесс займет несколько лет.

Напомним, председатель Военного комитета ЕС Шон Кленси на Киевском форуме по безопасности высказался относительно евроинтеграции Украины. Генерал отметил широкую поддержку стран-членов и ускоренную «дорожную карту». Он отметил, что Украина уже является стратегическим партнером в сфере обороны, а при наличии политической воли вступление в ЕС может произойти быстрее, чем ожидалось.

В ближайшие недели или месяцы ЕС начнет переговоры о членстве Украины — такой договоренности лидеры блока достигли на саммите на Кипре 23 апреля. Bloomberg сообщило, что Украина уже выполнила все условия для старта первого этапа. Президент Владимир Зеленский рассчитывает на открытие первого переговорного кластера уже в мае. В то же время в ЕС обсуждают модель «обратного расширения», которая позволила бы странам присоединяться к блоку раньше, но без права голоса и вето до завершения внутренних реформ союза. Большинство стран-членов пока не поддерживают идею ускоренного вступления «авансом».

