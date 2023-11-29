Члены НАТО дали обещание о вооружении Украины: детали

В частности, Столтенберг заявил об "уверенности" в том, что США продолжат вооружать Украину.

Страны-члены НАТО 28 ноября пообещали продолжать курс на помощь Украине в войне с Россией, несмотря на сомнения в поддержке со стороны США и "кровавый тупик на линии фронта".

Об этом сообщает The Hindu.

В материале отмечается опасение, что отсутствие адекватной поддержки со стороны Запада может вынудить Украину искать компромисс с президентом России Владимиром Путиным с позиции слабости.

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"Мы будем решительно подтверждать нашу поддержку Украины, поскольку она продолжает сталкиваться с агрессивной войной России", – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе 28 ноября.

С начала полномасштабного российского вторжения США выделили более 40 млрд дол. помощи Украине и пообещали поддерживать ее столько, сколько потребуется. Однако оппозиция республиканцев подвергла сомнению будущее американской помощи.

США продолжат вооружать Украину

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил об "уверенности" в том, что США продолжат вооружать Украину.

"Это отвечает интересам безопасности Соединенных Штатов, чтобы это было сделано, и это также отвечает тому, о чем мы договорились", – сказал глава Альянса.

Он также напомнил о недавних обещаниях Германии и Нидерландов о помощи для Украины на сумму 10 млрд евро в качестве доказательства того, что НАТО остается преданным поддержке Киева.

"Хотя линия фронта не так сильно продвинулась, украинцы смогли нанести большие потери российским войскам", – сказал Столтенберг.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг / Фото: Associated Press

В то же время глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что необходимость поддержки Украины "не в том, может ли Украина еще добиться прогресса в военном плане, а в спасении людей".

Ее французская коллега Катрин Колонна заявила, что Киев столкнулся с одной из самых сильных воздушных атак с начала войны.

"Мы подчеркиваем поддержку Украины, которая, очевидно, должна быть долгосрочной", — отметила глава МИД Франции.

Первый дипломат Латвии Кришьянис Каринс заявил, что Украине нужно больше "ракет большой дальности, чтобы они могли препятствовать материально-техническим возможностям России".

"Поддерживать Украину, чтобы убедиться, что Россия не выиграет эту войну"

"Это в наших прямых интересах продолжать поддерживать Украину, чтобы убедиться, что Россия не выиграет эту войну, что Украина может выиграть войну", – сказал глава латвийского МИД.

Глава МИД Канады Мелани Джоли в свою очередь отбросила предположение, что Украине нужно изменить ее стратегию из-за того, что война длится так долго.

"У нас есть хорошая стратегия и у Украины есть хорошая стратегия, но нам нужно ее реализовать", – сказала министер.

Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба присоединится к этой встрече 29 ноября. На ней НАТО намерено согласовать план реформ, направленных на помощь Украине на пути к возможному членству в Альянсе.

Напомним, 28 ноября в Брюсселе состоялась встреча глав МИД стран Альянса, а также запланированное первое заседание Совета НАТО – Украина. Как заявил заместитель главы Госдепартамента США по вопросам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен, эти события подтвердят прочную приверженность Альянса дальнейшей поддержке Украины.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть видео: Украина презентует в Брюсселе план реформ на пути в НАТО

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