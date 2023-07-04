Члены НАТО вскоре могут продлить полномочия Столтенберга — Reuters

Йенс Столтенберг возглавляет военно-политический блок с 2014 года.

Во вторник, 4 июля, члены НАТО могут продлить полномочия генерального секретаря Альянса Йенса Столтенберга на один год.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

Столтенберг возглавляет военно-политический блок с 2014 года, ранее он занимал пост премьер-министра Норвегии. Срок работы Столтенберга на должности генерального секретаря подходит к концу в сентябре 2023-го, но, вероятно, его председательство в Альнсе продлится.

Напомним, в Европе и США вероятными преемниками Столтенберга называли премьер-министра Дании Мэтте Фредериксен и британского министра обороны Бена Уоллеса. Кандидатуру лондонского министра высоко оценил лидер США Джо Байден.