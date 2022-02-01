Семьи госслужащих США покинут Беларусь из-за ситуации с Украиной

В Госдепе также призвали американских граждан воздержаться от поездок в Беларусь из-за "повышенной напряженности в регионе".

Госдепартамент США в понедельник, 31 января, приказал семьям американских государственных служащих уехать из Беларуси на фоне "тревожного наращивания российского военного могущества" вдоль границы с Украиной.

Об этом сообщает CNN.

Отмечается, что внешнеполитическое ведомство также предостерегло американских граждан от поездок в Беларусь, указав на "повышенную напряженность в регионе" и "непредсказуемость" ситуации.

"Учитывая повышенную нестабильность ситуации, гражданам США упорно не рекомендуется ездить в Беларусь", — подчеркнули в Госдепе, добавив, что возможности американского правительства по предоставлению обычных или экстренных услуг уже "очень ограничены" из-за сокращения дипмиссии.

Ранее Госдеп принял решение об отъезде государственных служащих США из посольства в Киеве. Американские дипломаты также предупредили своих граждан, что ситуация с безопасностью в Украине "может ухудшиться без предупреждения".

30 января Министерство внутренних дел Канады временно отозвало второстепенный персонал из своего посольства в Украине на фоне растущей угрозы военных действий со стороны России.

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