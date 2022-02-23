Чрезвычайное положение в Украине: будет ли комендантский час и ограничение движения транспорта

Чрезвычайное положение будет действовать не менее 30 дней.

На сайте Верховной Рады опубликовали текст указа президента Владимира Зеленского о введении в Украине чрезвычайного положения, который сегодня должна принять Верховная Рада.

Будет ли комендантский час

Комендантский час пока не вводится, но согласно указу президента, при необходимости это могут сделать. Он будет предусматривать запрет находиться на улицах и других общественных местах без специально выданных пропусков и удостоверений личности в установленные часы суток. Также будет проходить проверка документов у граждан, а в необходимых случаях — проведение личного досмотра, досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан.

Будут ли ограничивать движение транспорта

Опять же в указе президента говорится, что в случае необходимости в Украине будет установлен особый режим въезда и выезда, а также ограничение свободы передвижения по территории, где вводится чрезвычайное положение.

Также в случае необходимости возможно ограничение движения транспортных средств и их осмотр. Более того, при необходимости в Украине могут ограничить проезд между областями.

Следует отметить, что чрезвычайное положение – это временный правовой режим, предусматривающий определенное ограничение прав и свобод людей в условиях кризисных событий. Его вводят при согласовании Совета нацбезопасности и обороны, который обращается к президенту, после чего соответствующее решение голосует Верховная Рада. Срок действия чрезвычайного положения – от 30 до 60 дней с возможностью продления.

Какие ограничения могут действовать – больше читайте здесь.

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