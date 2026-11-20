Трамп заявил, что ненависть Зеленского и Путина мешает завершению войны в Украине / © ТСН

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Президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме по возвращении из Китая рассказал о своем разговоре с Владимиром Путиным. По словам американского лидера, глава Кремля выразил желание прекратить войну с Украиной дипломатическими средствами.

Об этом сказал Дональд Трамп во время общения с журналистами 20 ноября.

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Что Трамп сказал о Зеленском и Путине

Американский президент назвал переговоры о завершении войны сложными. По его мнению, главным препятствием является личная неприязнь между украинским и российским лидерами.

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«Проблема в том, что президент Зеленский и президент Путин очень ненавидят друг друга», — заявил Трамп.

Он добавил, что при других обстоятельствах договориться о завершении войны было бы гораздо проще. По словам президента США, это могла бы быть «самая легкая война из восьми», которую он, как сам утверждает, прекратил.

Трамп также заявил, что, по его мнению, войны можно было бы избежать, если бы Соединенные Штаты не тянули четыре года.

"Если бы мы не ждали четыре года, этой войны никогда бы не было", - сказал американский лидер.

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Он также упомянул, что Путин накануне якобы выразил ему такое же мнение.

Трамп назвал количество погибших в войне за месяц

Во время пресс-конференции президент США заявил, что в российско-украинской войне ежемесячно погибают около 25 тысяч человек, преимущественно военных. Но Трамп не привел источник этой цифры и не объяснил, как именно ее рассчитали.

Американский президент назвал войну бессмысленной и выразил недовольство тем, что для ее завершения до сих пор не удалось достичь договоренностей.

Что происходит вокруг мирных переговоров

После встречи с Трампом и Си Цзиньпином Путин публично изложил позицию Кремля : отверг ограниченное перемирие по энергетическим объектам и судоходству в Черном море, повторил территориальные требования к Украине и пригрозил «более болезненным» ответом на украинские удары.

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В то же время в Берлине американские представители провели переговоры с украинской делегацией и европейскими союзниками. После встречи Джаред Кушнер заявил, что Россия согласилась приобщиться к многостороннему формату переговоров с участием европейских стран. По его словам, Трамп не намерен навязывать Украине одностороннее соглашение.

Еще 19 ноября Трамп особо подчеркнул, что не будет принимать окончательные решения по войне без Зеленского . Это прозвучало после сообщений о трехсторонней встрече американского, российского и китайского лидеров в Шэньчжэне.

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