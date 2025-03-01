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Что будет дальше с соглашением о ископаемых и можно ли спасти отношения с США: главные заявления Зеленского для FoxNews

Что будет дальше с соглашением о ископаемых и можно ли спасти отношения с США: главные заявления Зеленского для FoxNews

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал свое общение с американским президентом Дональдом Трампом / Фото: Associated Press

ТСН.ua собрал самое главное после выступления Владимира Зеленского в США.

После эмоциональной дискуссии с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому вещателю.

Об этом информирует FoxNews.

Собрали для вас самые главные заявления украинского лидера:

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Вашингтоне с президентом США Дональдом Трампом напомнил, как Россия нарушала условия перемирия, в частности, во время первого президентского срока действующего хозяина Белого дома.

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