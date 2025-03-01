Что будет дальше с соглашением о ископаемых и можно ли спасти отношения с США: главные заявления Зеленского для FoxNews

После эмоциональной дискуссии с президентом США Дональдом Трампом в Овальном кабинете Белого дома президент Украины Владимир Зеленский дал интервью американскому вещателю.

Об этом информирует FoxNews.

Собрали для вас самые главные заявления украинского лидера:

Я не уверен, что мы сделали что-то плохое – Зеленский поблагодарил Трампа и американский народ. Я надеюсь, что президент на нашей стороне вместе с нами. Я много раз слышал от президента Трампа, что он остановит войну, и я надеюсь, что он это сделает.

По словам Зеленского, Украина должна находиться в "сильной позиции", чтобы отстаивать свои интересы в международных переговорах. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова подписать соглашение по минералам. Но только подписания недостаточно.

Президент Украины Владимир Зеленский 1 марта 2025 прокомментировал свою вероятную отставку. Мол, такое решение должны принимать исключительно украинцы.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предположение, что спор в Овальном кабинете мог быть заранее спланирован. Глава украинского государства неоднократно предупреждал коллег о корректности высказываний по поводу войны.

Он возразил слова президента США Дональда Трампа о том, что он "не хочет мира". Но по его словам, прекращение огня без гарантий безопасности невозможно.

Глава украинского государства заявил, что Путин и Россия являются убийцами и врагами Украины, но это не значит, что Киев не хочет мира и откажется заключить соглашение с Кремлем.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отношения между Украиной и США невозможно разрушить, ведь они основываются не только на политике, но и на исторической связи между народами. “Да, конечно, это может быть нарушено. Но это больше, чем просто отношения между президентами. Это исторические связи, сильные связи между нашими народами", – подчеркнул украинский лидер.

Соглашение о полезных ископаемых, которое было подготовлено к встрече Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне 28 февраля, все еще можно подписать. Так считает глава украинского государства Владимир Зеленский.