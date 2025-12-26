ТСН в социальных сетях

Что будет, если Кремль не согласится на мирный план: Зеленский ответил

Президент отметил важность давления на агрессорку Российскую Федерацию.

Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Агрессорка Российская Федерация «постоянно ищет причины», чтобы не соглашаться на мирный план в отношении Украины.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил, отвечая на вопросы журналистов.

«От меня ответ очень прост: если Украина показывает свою позицию, она конструктивна, а Россия, например, не соглашается, значит давления недостаточно», — подчеркнул он.

Зеленский заметил, что об этом планирует поговорить с президентом Соединенных Штатов Америки Дональдом Трампом.

Напомним, также Владимир Зеленский сообщил, что Украина не получила официальную реакцию от РФ на обновленный мирный план. Он подчеркнул, что Киев исключает требования Кремля по сокращению численности ВСУ. По словам президента, вопросы Донбасса и Запорожской АЭС будут вынесены на последующие этапы обсуждений.

Глава государства сообщил, что среди прочего во время встречи с Дональдом Трампом будет говорить о гарантиях безопасности, а также восстановлении Украины. Зеленский также заявил о почти полной готовности 20-пунктного мирного плана.

