Что будет, если Путин не согласится прекратить войну: Трамп ответил
Трамп не исключает, что после встречи с Путиным, он может быстро организовать саммит РФ, США и Украины.
Президент США Дональд Трамп допустил встречу диктатора Путина и Владимира Зеленского после саммита России и США на Аляске.
Об этом глава Белого дома сказал, отвечая на вопросы журналистов в Центре Кеннеди в Вашингтоне.
По его словам, есть хороший шанс устроить вторую встречу сразу после первой.
«Есть очень высокая вероятность, что у нас будет вторая встреча, которая будет продуктивнее первой, потому что на первой я собираюсь узнать, где мы находимся и что мы делаем. Если первая встреча пройдет хорошо, я хотел бы сразу провести вторую встречу между Путиным, Зеленским и мной, если они хотят, чтобы я там был», — говорит Трамп.
«Если я не получу нужных ответов, второй встречи не будет», — продолжил он.
На вопрос журналиста, будут ли последствия Путину и России, если диктатор не согласится прекратить войну в пятницу, Трамп ответил, что «будут очень серьезные последствия».
На вопрос, будут ли это санкции или тарифы, президент США сказал: «Мне не нужно говорить. Будут очень серьезные последствия».
Ранее президент Зеленский рассказал, какой должна быть главная тема переговоров Трампа и Путина на Аляске, которые состоятся в пятницу, 15 августа.