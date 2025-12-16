- Дата публикации
Что будет, если Путин не захочет миру: Зеленский ответил
Зеленский описал, что ждет на Украину, если Путин не захочет соглашаться на мир.
Президент Владимир Зеленский объяснил, что будет, если диктатор Путин отвергнет все предложения о мирном соглашении и прекращении войны.
Об этом глава государства сказал в беседе с журналистами после переговоров в Берлине.
«Если Путин будет отвергать все, будет то, что сейчас у нас в самолете (Зеленский ответил на вопросы журналистов во время перелета — ред.) такая турбулентность. Она действительно сейчас у нас происходит, но она не так велика по сравнению с войной, безусловно и с тем, если Путин разрушит любые дипломатические возможности», — заявил он.
Потому Зеленский подчеркнул, что для Украины важны репариационные кредиты за счет замороженных активов РФ. Они будут гарантировать, чтобы украинская экономика была стабильной, если Кремль продолжит агрессию.
Во-вторых, глава государства напомнил о важности санкций и поставок оружия Украине.
«Я думаю, что Америка будет давить санкциями и даст нам больше оружия, если он (Путин — Ред.) будет все отбрасывать. Я думаю, что это справедливый наш будет запрос к американцам. Потому что, по моему мнению, логика такова: если американцы готовы дать гарантии безопасности Украине и применить сильные гарантии, если Путин нарушит. Так скажите мне откровенно, чем это отличается от того, если Путин не хочет заканчивать», — подытожил Зеленский.
Ранее глава британской разведки заявила, что Путин не намерен прекращать войну.